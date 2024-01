Morgen wird es gefährlich auf den Straßen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schneit es ab den frühen Morgenstunden, später kommt gefrierender Regen herunter.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor diesem Wetter mit der höchsten Warnstufe. Ab 6 Uhr am Mittwochmorgen bis Donnerstag 9 Uhr gilt die Warnung für die Region Rheinhessen/Nahe. Zuerst schneit es stark. Schneefallmengen von fünf bis 25 Zentimeter erwarten die Experten. Der bleibt auf dem kalten Boden liegen und sorgt für Glätte.

Warnung vor Aufenthalt im Freien - Auto stehen lassen

Gegen Mittag soll dann gefrierender Regen herunterkommen Die Experten des Deutschen Wetterdienstes sagen extreme Glätte voraus. Die Warnapps KATWARN und NINA warnen die Bevölkerung davor, sich im Freien aufzuhalten. "Aufenthalt im Freien und Fahrten unbedingt vermeiden", heißt es in den Warnmitteilungen. Auch das Polizeipräsidium Mainz bittet, morgen das Auto stehen zu lassen.

Auf Straßen und Autobahnen wird vorsorglich Salz gestreut

In Mainz streuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung schon ab dem frühen Dienstagabend die Straßen mit Salz, um zu verhindern, dass die Straßen glatt werden. Morgen früh stehen insgesamt dreizehn Fahrzeuge bereit.

Wer trotz aller Warnungen morgen früh unterwegs ist, solle mehr Zeit einplanen und vorsichtig sein, so die Stadt Mainz. Das gelte für Radfahrer und Fußgänger genauso.

Autobahnmeistereien bereiten sich vor

Die Autobahnmeistereien Gau-Bickelheim und Heidesheim bereiten sich auch schon auf den Schnee vor. An vier Fahrzeugen sind in Gau-Bickelheim bereits die Schneepflüge angebracht worden, damit sie morgen sofort einsatzbereit sind. Drei weitere Fahrzeuge können die Schneepflüge morgen noch unterstützen. Bereits heute Nacht rücken die Fahrzeuge auf die A61 und A63 aus, um auf den Autobahnen Sole und Salz zu streuen.

Auch die Autobahnmeisterei Heidesheim, die für die A60, A642 und die A63 zuständig ist, hat schon die Winterfahrzeuge einsatzbereit gemacht. Die Schneepflüge sind angebracht. Sechs Fahrzeuge seien für morgen früh geplant. Und auch die Autobahneisterei Heidesheim streut vorsorglich Salz auf die Autobahnen in ihrem Bereich.

Schulen in Rheinhessen reagieren auch auf Unwetterwarnung

Einige Mainzer Gymnasien lassen morgen wegen der Witterung ihren Unterricht früher enden. Das Otto-Schott-Gymnasium schickt die Schülerinnen und Schüler nach der vierten Stunde nach Hause. Das Rabanus-Maurus-Gymnasium lässt den Unterricht nach der sechsten Stunde enden und auch am Schloßgymnasium ist der Unterricht ab der sechsten Stunde vorbei.

Am Williges-Gymnasium und am Theresianum sowie im Gymnasium Oberstadt in Mainz fällt der Präsenzunterricht komplett am Mittwoch aus. Auch an der IGS Nieder-Olm und am Gymnasium Nieder-Olm findet morgen kein Unterricht statt. An den Schulen bekommen die Kinder für die ausgefallenen Unterrichtsstunden Aufgaben gestellt.

Auch an den anderen Mainzer Schulen gibt es Sonderregelungen wegen des Wetters: Die Berufsbildenden Schule 3 beibt zum Beispiel geschlossen. Hier soll Online-Unterricht stattfinden. An der Heinrich-Mumbächer Schule endet die Ganztagsschule am Mittwoch um 14 Uhr.

Im Kreis Bad Kreuznach findet an vielen Schulen auch kein Unterricht ab der fünften Stunde morgen statt. An der IGS Stromberg ist das beispielsweise so geregelt. Einige Schulen im Kreis überlassen es den Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder nicht.

Bildungsministerium überlässt Entscheidung den Schulen

Ob an den Schulen der Unterricht am Mittwoch stattfindet oder nicht, überlässt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium den Schulen. Falls die Schulen geöffnet sind, werde die großzügige Entschuldigungspraxis angewendet, die immer bei Unwetterlagen gilt. Der Tag wird den Schülerinnen und Schülern nicht als Fehltag angerechnet, wenn sie glaubhaft vermitteln können, dass sie wegen des Wetters nicht kommen konnten.

Zentrale Abiturprüfungen in Englisch finden statt

Laut Bildungsministerium finden die zentralen Abiturprüfungen in Englisch regulär statt. Auch wenn die Wetterlage zu mehr Stress bei den Abiturienten und Abiturientinnen führen kann, wäre das Verschieben der Prüfungstermine nicht verhältnismäßig, schreibt das Bildungsministerium. Die Schülerinnen und Schüler hätten auf den Tag hin gelernt und wollten ihre Prüfungen ablegen.

Öffentlicher Nahverkehr fährt, so lange es geht

In den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach kann es morgen wegen des Schneefalls und des möglichen Blitzeises zu Einschränkungen im Busverkehr der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) kommen. Darauf weist die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hin. Die KRN könne nur kurzfristig auf die Wetterlage reagieren. Ob die Busse fahren oder nicht, müssten die Busfahrer entscheiden. Die Fahrgäste sollten sich über die Internetseite des RheinNahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) über den aktuellen Stand informieren.

Auch der Kreis Alzey-Worms stellt sich auf die Wetterlage morgen ein.

Wie der Kreis mitteilt, wird die zuständige DB Regio Bus Mitte solange fahren, wie es geht. Aktuell geht der Kreis davon aus, dass die Busse morgens noch unterwegs sein können. Gegen Mittag könnten dann die ersten Probleme auftreten, da dann unwetterartiger Schneefall und gefrierender Regen angesagt sind.

Auch die Mainzer Mobilität will so lange fahren, wie es das Wetter erlaubt. "Allerdings müssten die Fahrgäste mit Beeinträchtigungen rechnen", so Pressesprecher Michael Theurer. Die Fahrgäste sollten die App und die Internetseite der Mainzer Mobiltät im Auge behalten.