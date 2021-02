Die Feuerwehr in Mainz hatte am Mittwoch mehrere Einsätze wegen starken Regens. Unter anderem musste sie vollgelaufene Keller in der Neustadt und im Stadtteil Weisenau auspumpen, heißt es in einer Mitteilung. In Ebersheim war wegen des aufgeweichten Bodens ein Baum auf einen Feldweg gestürzt. Weitere Bäume, die ebenfalls umzufallen drohten, wurden durch die Einsatzkräfte gesichert.