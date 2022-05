Standesamt Wiesbaden stellt Online Eheschließung auf Festival vor

Das Wiesbadener Standesamt wurde dafür ausgezeichnet, dass man Eheschließungen dort online anmelden kann. Anfang Juni werden Mitarbeitende des Standesamtes ihr Projekt in Berlin auf dem Creative Bureaucracy Festival vorstellen. Bei dem Festival werden innovative Entwicklungen in Behörden ausgezeichnet. Neben der Stadt Wiesbaden präsentieren auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie die Bundeswehr ihre Projekte. Seit vergangenem Jahr müssen Traupaare in Wiesbaden nicht mehr persönlich ins Standesamt kommen. Stattdessen reichen eine Identifikation per Video und eine digitale Unterschrift für die Anmeldung aus.