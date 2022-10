Stadtwerke Mainz schnüren Klima-Paket mit "Wumms"

Die Mainzer Stadtwerke wollen in den kommenden Jahren mehr als 200 Millionen Euro in Klima-Projekte investieren. In neue Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen – auch für Privatleute.

Die nächste Stufe beim Klimaschutz solle gezündet werden, heißt es von Seiten des Mainzer Unternehmens. In den vergangenen 15 Jahren seien bereits mehr als 400 Millionen Euro in Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen investiert worden. Jetzt sollen bis zum Ende des Jahrzehnts weitere 200 Millionen folgen. Neue Klimaschutzvereinbarung mit der Stadt Mainz Die Stadtwerke wollten ältereren Planungen zufolge bis 2020 mit ihren Photovoltaik-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen 20 Prozent des Mainzer Stromverbrauchs decken. Das sei bereits früher erreicht und sogar übertroffen worden, teilten die Stadtwerke-Vorstände Daniel Gahr und Tobias Brosze mit. Jetzt setze sich das Unternehmen neue, ehrgeizige Ziele. Deshalb habe man mit der Stadt Mainz eine neue Klimaschutzvereinbarung unterzeichnet. Unabhängig werden von Energie-Importen Zurzeit produzierten die Mainzer Stadtwerke mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen bereits jährlich eine Strommenge von rund 350 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Bis 2030 solle das nahezu verdoppelt werden. "Das ist ein Mainzer Klima-Wumms", sagt Vorstand Daniel Gahr. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, spricht von einem wichtigen Ausrufezeichen in schwierigen weltpolitischen Zeiten. Auch Klimaschutz in Mainz Über ihre Tochter- und Beteiligungsunternehmen wollen die Mainzer Stadtwerke in weitere Anlagen in ganz Deutschland investieren. Gleichzeitig sollen aber auch vor Ort Klimaschutzprojekte umgesetzt werden, in Zusammenarbeit mit der Mainzer Stiftung für Klimaschutz und Energieeffizienz und der Stadt Mainz. Zum Beispiel wollen die Stadtwerke 50 weitere Ladesäulen für Elektro-Autos in Mainz aufstellen. Konkrete Programme für Bürgerinnen und Bürger Privatleute und Gewerbetreibende können künftig Fördermittel für Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern oder Balkonen beantragen. Ziel sei es, auf Mainzer Dächern bis zu 500 zusätzliche Anlagen zu installieren. Auch mit der Mainzer Wohnbau wollen die Stadtwerke beim Thema Photovoltaik kooperieren. Außerdem sollen auf Parkplätzen im Mainzer Stadtgebiet ein oder zwei großflächige Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. So ähnlich könnte es aussehen, wenn die Mainzer Stadtwerke ihre Pläne verwirklichen: Diese Photovoltaik-Parkplatzüberdachung steht am Standort des Auto-Logistikunternehmens Mosolf und erzeugt Strom für rund 5.000 Haushalte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Willnow Schulhöfe und Sportanlagen sollen grüner werden Zusammen mit der Stadt und der Stiftung für Klimaschutz und Energieeffizienz werden weitere Schulhöfe in Mainz entsiegelt und begrünt. Auch die Wasserstoff-Technologie soll weiter vorangetrieben werden – um Mainz zu einer der führenden Wasserstoffregionen zu machen. Bereits jetzt produzieren die Stadtwerke im Energiepark Mainz gemeinsam mit anderen Unternehmen und der Hochschule der Stadt Wasserstoff. dpa Bildfunk Picture Alliance Modellprojekt zur energetischen Sanierung Wie können Schulen und Sportanlagen so saniert werden, dass Energie gespart wird? Auch dieser Frage wollen die Stadtwerke nachgehen – am Beispiel vom Sportverein TSV Schott Mainz. Eine passende Schule werde für das Modellprojekt noch ausgewählt.

