Die Stadtverordnetenversammlung kommt am Donnerstagnachmittag im Wiesbadener Kurhaus zusammen.

Dabei geht es unter anderem um den Stadtteil "Ostfeld", der in den nächsten Jahren im Osten der hessischen Landeshauptstadt entstehen soll. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden wird in der Stadtverordnetenversammlung über die sogenannte Entwicklungssatzung zum Stadtteil "Ostfeld" entschieden. Sollte diese beschlossen werden, sei der Weg frei für den neuen Stadtteil, so eine Sprecherin. Das Ostfeld soll in Zukunft Wohnraum für bis zu 12.000 Menschen bieten.

Außerdem soll in der Sitzung über die Möglichkeit eines neuen Fahrradparkhauses am Wiesbadener Hauptbahnhof diskutiert werden. SPD, CDU und Grüne wollen hierzu einen Antrag stellen. Laut den Grünen gibt es am Hauptbahnhof nicht genügend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Gerade bei Dämmerung könnten die Räder aber leicht gestohlen werden. Ein Fahrradparkhaus könnte laut Grünen Abhilfe schaffen.