Der Wormser Stadtrat beschäftigt sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Mittwoch mit dem Heinrich-Völker-Bad. Dort muss das Warmwasserbecken dringend saniert werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat einer solchen Sanierung grundsätzlich zugestimmt. Nach der europaweiten Ausschreibung haben sich die Gesamtkosten aber um ca. 700.000 Euro auf nunmehr 13,4 Millionen erhöht. 90 Prozent davon werden vom Land gefördert. Damit soll das Warmwasser-Außenbecken in das Hallenbad integriert und zu einem Lehrschwimmbecken umgebaut werden. Auch bei einem weiteren Tagesordnunspunkt geht es ums Geld: Für rund 445.000 Euro sollen neue Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren in Abenheim, Pfeddersheim und Rheindürkheim, sowie für die drei Katastrophenschutzeinheiten in der Stadt Worms angeschafft werden.