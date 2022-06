Janina Steinkrüger ist neue Mainzer Umweltdezernentin

per Mail teilen

Mit 31 Stimmen hat der Mainzer Stadtrat Janina Krüger (Bündnis 90/Die Grünen) zur neuen Umweltdezernentin gewählt. Der Posten musste neu besetzt werden, nach dem Katrin Eder ins Umweltministerium gewechselt ist.

Janina Steinkrüger hat sich gegen den Kandidaten der CDU, Thomas Gerster, und die Kandidatin der ÖDP, Gitta Weber (SPD), durchgesetzt. Gerster erhielt 14 Stimmen, Weber 2 Stimmen. Schon vor der Wahl war abzusehen, dass die 46-jährige Steinkrüger die erforderliche absolute Mehrheit bekommt. Ihre Partei, Die Grünen, stellen nämlich in Mainz die stärkste Fraktion im Stadtrat und regieren mit der SPD und der FDP in einer Ampelkoalition.

Steinkrüger wechselt jetzt von Frankfurt nach Mainz

Steinkrüger war am 9. Juni offiziell als Grünen-Kandidatin für das Umwelt- und Verkehrsdezernat vorgestellt worden. Die studierte Historikerin ist 46 Jahre alt und seit 2012 Büroleiterin und Referentin der Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen).

Verkehr in Mainz soll klimafreundlich werden

Bei ihrer Vorstellung hatte Steinkrüger gesagt, dass Mainz nachhaltig im Sinne der Energiewende umgestaltet werden müsse. Dazu gehörten mehr Grün, weniger Parkplätze, weniger motorisierter Individualverkehr und ein besser ausgebautes Radwegenetz.

Mainzer Straßennetz soll mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger bieten

Janina Steinkrüger will die Mobilitätswende in Mainz voranbringen. Ihr großes Ziel ist weniger CO2 Ausstoß im Stadtverkehr. Dafür will die Grünen-Politikerin mehr Raum für Fußgänger, Fahrradfahrer und den öffentlichen Nahverkehr im Mainzer Straßennetz schaffen. Die Bürger sollen nur noch Autofahren, wenn es unbedingt notwendig ist.

Steinkrüger tritt Nachfolge von Eder an

Grund für die Dezernenten-Wahl ist, dass Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) nach zehn Jahren ihr Amt niedergelegt hatte und in die Landespolitik gewechselt war. Sie ist seit dem 18. Mai Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Umweltministerium unter Ministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen).

Die neue Dezernentin tritt das Amt nach Angaben der Stadt voraussichtlich im September an und wird für acht Jahre gewählt. In der Übergangszeit wird das Umweltdezernat von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) geführt.