Jana Schmöller zur neuen Dezernentin in Mainz gewählt

Jana Schmöller (SPD) ist zur neuen Dezernentin für Jugend und Soziales der Stadt Mainz gewählt worden. Sie erhielt im Stadtrat die Mehrheit der Stimmen.

43 Mitglieder des Mainzer Stadtrates stimmten für die SPD-Politikerin, 15 dagegen. Ihre Wahl galt im Vorfeld als sicher. Jana Schmöller tritt die Nachfolge von Eckart Lensch (SPD) an, der das Amt acht Jahre lang innehatte. Schmöller ist Vorsitzende der Mainzer SPD und auch der Fraktion im Stadtrat. Ins Amt startet sie im Juni.

"Menschen in den Mittelpunkt stellen"

In ihrer Rede sagte Schmöller, für sie müsse Sozialpolitik den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie wolle sich in ihrer Amtszeit sowohl um Jüngere als auch um Ältere kümmern. Ob Familien, Obdachlose oder Geflüchtete – für alle Menschen gelte das Gebot der Chancengleichheit. Ein elementar wichtiges Anliegen sei für sie bezahlbarer Wohnraum für alle, so Schmöller. Sie wolle sich deshalb dafür einsetzen, den sozialen Wohnungsbau zu fördern.

Null-Euro-Samstag wird verlängert

Neben der Dezernentenwahl hat sich der Stadtrat auch mit dem so genannten Null-Euro-Samstag beschäftigt. Die Stadt Mainz wird den so genannten Null-Euro-Samstag bis Ende des Jahres weiterführen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Der Null-Euro-Samstag ist ein Modellprojekt, bei dem Bürger an jedem ersten Samstag im Monat kostenlos den Öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Dies gilt für die Stadt Mainz sowie die Gemeinden Wackernheim, Zornheim und Budenheim. Die Durchführung des Modellprojektes Null-Euro-Samstag war ursprünglich bis zum Sommer geplant.

Volt-Antrag: Stärkung queerer Sichtbarkeit

Außerdem hat der Stadtrat mit breiter Mehrheit einem Antrag der Mainzer Volt-Fraktion zu den wiederholten Sachbeschädigungen an queeren Symbolen in der Stadt zugestimmt. Die Fraktion Volt hatte angeregt, dass die Stadtverwaltung für jede Schmiererei an Regenbogenbänken oder des Regenbogenzebrastreifens zusätzliche Symbole queerer Vielfalt aufstellt. Der Antrag wurde mit einem Änderungsantrag der Kenia-Koalition verabschiedet: Die Stadtverwaltung wird gebeten, zu prüfen, wo und in welcher Form weitere Symbole für Toleranz und Vielfalt errichtet werden können.