Keine Stadtratssitzung mehr in der Steinhalle

Der Mainzer Stadtrat wird nicht mehr in der Steinhalle des Landesmuseums tagen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Es gebe in Mainz auch andere passende Räumlichkeiten. Oberbürgermeister Ebling sagte, er bedanke sich beim Land und beim Landesmuseum, dass der Stadtrat die Steinhalle sowie die Stühle des Landtags habe nutzen dürfen. Nun wolle man jedoch einer anderweitigen Nutzung der Steinhalle nicht im Wege stehen. Wegen der Sanierung des Rathauses muss der Stadtrat für seine Sitzungen zurzeit an andere Orte ausweichen. Die letzte Sitzung des Jahres heute findet z.B. in der Rheingoldhalle statt.