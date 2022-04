"Lautsprecher-Verbot" am Winterhafen - Stadtrat entscheidet

Der Mainzer Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag unter anderem über das geplante Lautsprecher-Verbot am Winterhafen. Zuvor ist eine Protestaktion der Mainzer Parteijugend von SPD, Grünen und FDP geplant. Sie wollten erneut ein Zeichen setzen, so eine Sprecherin der Jusos, auch wenn sie kaum Hoffnung hätten, dass der Stadtrat das Verbot nicht beschließen werde. Bereits vergangene Woche hatte es eine Kundgebung am Winterhafen gegeben.

Der vor allem bei jungen Menschen beliebte Treffpunkt hat nach Ansicht der Stadt immer mehr Probleme mit Lärm und Müll. Dagegen soll es nun unter anderem ein Verbot von Lautsprecherboxen zwischen 22 und 6 Uhr geben. Über ein zusätzliches Glasverbot von 18 bis 6 Uhr soll im Juni entschieden werden.

Der Mainzer Stadtrat will heute außerdem neue Leitlinien zur besseren Bürgerbeteiligung beschließen. Zudem steht eine Rückzahlung von knapp 9 Millionen Euro ans Land Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung – überschüssiges Fördergeld, mit dem die Mainzer Altstadt saniert wurde.