Mainzer Stadtrat senkt Gewerbesteuer

Mehr als eine Milliarde Euro beträgt der Überschuss der Stadt Mainz voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr. Hauptverantwortlich dafür ist der Impfstoffproduzent BioNTech. Deshalb sinken jetzt die Steuern.

Am Mittwochnachmittag hat der Mainzer Stadtrat entschieden, die Gewerbesteuer im nächsten Jahr um 30 Prozent zu senken. Außerdem hat er beschlossen, dass die BioNTech-Gründer Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber Mainzer Ehrenbürger werden.

Selbes Gewerbesteuerniveau wie Nachbarstadt Ingelheim

Der Gewerbesteuersatz liegt damit genauso niedrig wie im benachbarten Ingelheim. Dort kann man sich das wegen des Pharmaunternehmens Boehringer leisten. Der Konzern sorgt mit seinen Gewinnen für sprudelnde Steuereinnahmen, von denen auch der Landkreis Mainz-Bingen profitiert. Für das bislang hoch verschuldete Mainz war dies keine Option, Steuersenkungen undenkbar. Doch jetzt herrscht eitel Sonnenschein in der Mainzer Stadtpolitik: Die Milliardeneinnahmen durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffes Comirnaty von BioNTech sorgen für eine volle Stadtkasse.

Auch andere Unternehmen profitieren

Finanzdezernent Beck verspricht den Gewerbebetrieben in Mainz eine Entlastung von insgesamt 350 Millionen Euro, was von den Unternehmen begrüßt wird. Die Stadt will damit auch als Wirtschaftsstandort attraktiver werden. Sie plant, neue Laborflächen in der Nähe der Mainzer Oberstadt und an der Hochschule Mainz zu schaffen.

Die Gründungsmitglieder von BioNTech: (v.l.n.r.) Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Prudenz

Corona-Impfstoffentwickler werden Mainzer Ehrenbürger

Der Mainzer Stadtrat hat am Mittwoch auch entschieden, dass die BioNTech-Gründer Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber Mainzer Ehrenbürger werden. Es ist die höchste Auszeichnung der Stadt. Die BioNTech-Gründer wurden bereits gemeinsam mit Katalin Kariko mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet.