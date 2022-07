Mainzer Stadtrat spricht über Energienotfallplan

Der Mainzer Stadtrat beschäftigt sich am Mittwoch mit der Energiekrise und einer möglichen Gasknappheit. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Stadtverwaltung einen Energienotfallplan hat.

So möchte die FDP unter anderem wissen, wie in städtischen Schulen, Kitas, Pflegeheimen und Sportanlagen die Energieversorgung gewährleistet werden kann und ob kleinere und mittlere Betriebe bei drohender Energieknappheit von Seiten der Stadt unterstützt werden.

Eine erste Antwort der Verwaltung liegt bereits vor. Demnach hat die Stadt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, unter anderem mit Experten der Mainzer Stadtwerke. Diese soll über Maßnahmen diskutieren und im Ernstfall entscheiden. Da die Lage aber noch nicht eindeutig sei, sei noch keine Prognose über die kommenden Wochen und Monate erlaubt.

Beleuchtung von Gebäuden in Mainz soll überprüft werden

Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) hatte bei einer Pressekonferenz am Dienstag mitgeteilt, dass die Stadt Mainz wegen der gestiegenen Energiekosten ihre öffentliche Beleuchtung noch einmal auf den Prüfstand stellt. Ziel sei es, den Energiebedarf kurz- bis mittelfristig weiter zu reduzieren.

"Wir denken über alles nach."

Dazu gehöre auch die Beleuchtung von Gebäuden sowie die Nutzung von Straßenlaternen in den Nachtstunden. In Mainz würden allerdings nur wenige Gebäude beleuchtet und diese auch nicht besonders stark. Andere Kommunen in Rheinland-Pfalz haben bereits angekündigt, die Abend- und Nachtbeleuchtung öffentlicher Gebäude und Sehenswürdigkeiten abzuschalten, so zum Beispiel die Stadt Kaiserslautern.

LED-Ausbau soll weiter vorangetrieben werden

Rund 27 Prozent der etwa 25.000 Leuchten in Mainz sind laut Grosse bereits auf energiearme LED umgestellt. Das seien mehr als in vielen anderen Städten. Damit würden im Vergleich zu 2012 bereits jährlich etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden Strom gespart. Der LED-Ausbau solle stärker vorangetrieben werden und auch mehr Solarleuchten genutzt werden.

Wohnbau Mainz will Temperatur in Mietwohnungen reduzieren

Auch die Mainzer Wohnbau denkt aktuell über Möglichkeiten nach, Energie zu sparen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft teilte auf SWR-Anfrage mit, dass Mieterinnen und Mieter ab Herbst mit niedrigeren Temperaturen in ihren Wohnungen rechnen müssen. Dann könnte die maximale Temperatur tagsüber von 22 auf 20 Grad reduziert werden, nachts von 18 auf 16 Grad. Grund für die Überlegungen sei, dass man auf die enorm gestiegenen Gaspreise reagieren müsse.