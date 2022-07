Stadtrat stimmt neuem Sport- und Freizeitpark zu

Das Großprojekt "Sport- und Freizeitpark im Blumengarten" hat am Montagabend im Ingelheimer Stadtrat eine wichtige Hürde genommen. Die Ratsmitglieder haben dem Masterplan laut einer Stadtsprecherin grundsätzlich zugestimmt - mit einer Enthaltung. In dem Plan soll der Sportpark als Raum für Bewegung und zur Naherholung für jeden dienen. Angedacht sind etwa eine Sporthalle, eine Kletterhalle und Anlagen für Boule und Minigolf. Der Masterplan zeigt erstmal, in welche Richtung das Projekt gehen soll. Die einzelnen Maßnahmen müssen allerdings jeweils einzeln beschlossen werden. Deshalb ist auch noch nicht klar, wann der Sportpark gebaut werden kann und was er insgesamt kosten soll.