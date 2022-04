Stadtrat beschließt Musikverbot am Winterhafen

Der Mainzer Stadtrat hat am Mittwochabend mit breiter Mehrheit das Lautsprecherverbot am Winterhafen beschlossen. Im Vorfeld wurde im Plenum dazu kontrovers diskutiert. Zudem gab es kurz vor der Sitzung noch eine Protestaktion der Mainzer Parteijugend. Mit dem nächtlichen Verbot von Lautsprecherboxen und Musikinstrumenten am Winterhafen werde der Jugend einer der letzten Rückzugsorte in Mainz genommen, so der parteilose Maurice Conrad. Der 21-Jährige kritisierte zudem, dass junge Menschen bei der Entscheidung darüber nicht einbezogen worden seien.

Dieser Kritik schlossen sich unter anderem Vertreter der Linken an, auch die ÖDP sah weiteren Gesprächsbedarf. Fast alle Fraktionen waren sich einig, dass die Kommunikation der Stadtverwaltung zu dem Vorhaben schlecht gewesen sei. Grundsätzlich sei es aber richtig, so die Mehrheit, mit dem Lautsprecherverbot zwischen 22 und 6 Uhr das Einhalten der Nachtruhe zu stärken. Es soll am 9. April in Kraft treten. Über ein Glasverbot von 18 bis 6 Uhr soll frühestens im Juni entschieden werden.