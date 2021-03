Der Stadtrat Bad Kreuznach beschäftigt sich am Abend bei einer Videositzung unter anderem mit dem Busverkehr. Dabei geht es auch darum, ob sich die Stadt an der geplanten Kommunalisierung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs der Kreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen beteiligt. In der Stadtpolitik wird dieses Thema zunehmend kontrovers diskutiert. Die CDU hat den Antrag gestellt, dass die Stadt aus der Trägerschaft des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs ganz aussteigen soll. Die Stadt solle diese Aufgabe wieder an den Kreis zurückgeben.