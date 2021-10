Stadtrat stimmt Ausbau der B48 im Salinental zu

Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat am Donnerstagabend der Planungsvereinbarung über den Ausbau der B48 im Salinental zugestimmt. Die viel befahrene Straße zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster soll in vier Abschnitten ausgebaut werden. Als erstes sollen die Geh- und Radwege erneuert werden. In zwei weiteren Schritten sollen die Parkplätze zukünftig durch zwei Linksabbiegerspuren besser erreichbar sein. Außerdem sei geplant, in Höhe des Salinenbades einen Kreisverkehr zu errichten. Zudem hat der Stadtrat beschlossen, für die Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet mobile Luftreiniger zu kaufen. Die Kosten dafür sollen sich auf rund 100.000 Euro belaufen und aus dem Haushalt der Stadtverwaltung bezahlt werden. Als Terminvorschlag für die Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr wurde sich auf den 13. März äußerte sich bei der Sitzung jedoch nicht dazu, ob sie erneut kandieren wird.