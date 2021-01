per Mail teilen

Die für Donnerstag vorgesehene Stadtratssitzung in Bad Kreuznach findet nicht statt. Nach Angaben der Verwaltung gibt es unter den Stadträten nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, um die Sitzung per Videoschalte durchzuführen. Der Stadtrat sollte unter anderem über eine mögliche Kommunalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs gemeinsam mit den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen entscheiden. Die Sitzung war in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzeden als Videositzung geplant. Jetzt haben einige Ratsmitglieder ihre Zustimmung zurückgezogen.