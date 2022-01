per Mail teilen

Der Stadtrat Bad Kreuznach hat am Donnerstagabend in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr den Haushaltsentwurf für 2022 angenommen. Dabei stimmten 25 Stadtratsmitglieder für und neun gegen den Entwurf. Acht Mitglieder enthielten sich. Der neue Haushalt sieht ein Minus von zwölf Millionen Euro für das laufende Jahr vor. Mitte Dezember war der erste Haushaltsentwurf noch abgelehnt worden. Er beinhaltete damals ein Minus von 16 Millionen Euro.