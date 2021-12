Bad Kreuznacher Haushalt 2022 gekippt

per Mail teilen

Die Bad Kreuznacher Stadtratsmitglieder sollten in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr noch ihren Segen für den Haushalt 2022 geben. Aber dann bekam er plötzlich keine Mehrheit.

In einer Videoschalte kamen die Stadtratsmitglieder von Bad Kreuznach am Donnerstagabend zusammen. Auf der Tagesordnung stand die Abstimmung über den Haushaltsentwurf 2022.

Die Mehrheit der Parteien hatten sich darauf geeinigt, in der Videokonferenz keine Haushaltsreden zu halten. Die Parteien hatten ihre Reden schriftlich eingereicht. In der Sitzung sollte nur noch abgestimmt werden. Dann aber verlief die Abstimmung für alle völlig überraschend: Es kam zu einem Patt mit 21 zu 21 Stimmen und zwei Enthaltungen - damit war der Haushaltsentwurf 2022 abgelehnt.

"Es fehlt der Wille zum Sparen."

Die beiden großen Fraktionen von CDU und SPD hatten sich für den Haushalt ausgesprochen - ebenso Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD). Ein CDU-Stadtrat nahm nicht an der Sitzung teil. Das wussten die Fraktionen schon vor der Abstimmung, da er sich im Vorfeld entschuldigt hatte.

Seine Stimme fehlte dann aber für die Mehrheit von CDU und SPD. Die kleineren Fraktionen - wie zum Beispiel die FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, die FWG, AfD - stimmten mit Nein. Ein Vertreter der Freien Wählergemeinschaft (FWG) kritisierte unter anderem, dass in dem Haushalt der Wille zum Sparen fehle.

CDU-Stadträte entsetzt: Stadt ist jetzt lahm gelegt

CDU-Stadträtin Birgit Ensminger-Busse war geschockt. Die Stadt Bad Kreuznach sei mit der Ablehnung des Haushalts lahm gelegt. Das Verhalten der Mitglieder der kleineren Fraktionen sei eines Stadtrats unwürdig.

Ihr Parteikollege Norbert Welschbach (CDU) wirft den kleinen Fraktionen im Bad Kreuznacher Stadtrat vor, sie würden es sich bequem machen und darauf hoffen, dass die großen Parteien es schon richten würden.

"Für die Stadt ist die Ablehnung des Haushaltsentwurfes katastrophal."

Bad Kreuznach geht ohne Haushalt ins neue Jahr

Die Stadt Bad Kreuznach hat jetzt für 2022 keinen verabschiedeten Haushalt. Die Stadt muss daher im neuen Jahr die freiwilligen Ausgaben und Investitionen zunächst aussetzen. Nur die Pflichtausgaben laufen weiter.

Neuer Kämmerer muss Problem lösen

Der neue Kämmerer der Stadt, Thomas Blechschmidt (CDU), wird sich im neuen Jahr als erstes um den Haushalt kümmern müssen. Blechschmidt tritt sein Amt am 1. Januar 2022 an. Dann wird er einen mehrheitsfähigen Etat auf die Beine stellen müssen. Oberbürgermeisterin Kaster-Meurer schloss die Diskussion nach der Abstimmung am Abend mit den Worten: "Herzlich Willkommen, Herr Kämmerer".