Der Stadtrat wird am Dienstag über eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer B entscheiden. Was das für Gewerbe- und Wohnimmobilien bedeutet, zeigen einige Beispiele.

Mieter und Eigentümer von Wohnungen und Häusern in Bad Kreuznach soll die geplante Grundsteuererhöhung weniger stark treffen als das Gewerbe. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) argumentiert, dass die Grundsteuer-Reform die Wohnimmobilien weit mehr belastet habe als die Gewerbeimmobilien. Deshalb wolle die Stadt den Hebesatz für die privaten Immobilien weniger stark anheben.

Grundsteuer für Wohnimmobilien soll auf 650 Punkte steigen

Unterm Strich heißt es dennoch, dass viele Eigentümer und Mieter in Bad Kreuznach einiges mehr zahlen müssen - und das gegebenenfalls auch auf ihre Mieterinnen und Mieter umlegen. Die Grundsteuer B soll rückwirkend zum Jahresbeginn von 550 auf 650 Punkte steigen. Petra Mohns, Geschäftsführerin der Grundstücks- und Wohnungswirtschafts-Service GmbH (GWS) in Bad Kreuznach kritisiert das scharf. Nur einige ältere Wohnimmobilien treffe die Anhebung nicht oder nur wenig. Sie seien bei der Grundsteuer-Reform günstiger bewertet worden.

"Mieter können nicht noch mehr zahlen"

Mehr Grundsteuer aber zahlen laut der Hausverwalterin die Eigentümer für Wohnungen und Häuser, die etwa ab 2010 gebaut wurden. In der Stadt fehlten Wohnungen, sagt sie. "Wenn ich aber Investoren so malträtiere, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn keiner mehr Wohnungen baut", so Mohns. Die Mieter jedenfalls könnten nicht noch mehr zahlen.

Beispiele von Wohnimmobilien in Bad Kreuznach Vier-Zimmer-Wohnung/Baujahr 2015 Grundsteuer 2024 vor der Reform: 370 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 550 Prozent: 450 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 650 Prozent: 530 Euro pro Jahr Einfache Drei-Zimmer-Wohnung in älterem Mehrfamilienhaus (Randlage) Grundsteuer 2024 vor der Reform: 230 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 550 Prozent: 160 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 650 Prozent: 190 Euro pro Jahr Großzügiges Einfamilienhaus mit Garten (Innenstadtnähe) Grundsteuer 2024 vor der Reform: 340 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 550 Prozent: 470 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 650 Prozent: 560 Euro pro Jahr

Von 550 auf 1.300 Punkte fürs Gewerbe

Für Gewerbeimmobilien soll der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 550 Prozent sehr deutlich steigen. "Auf unvorstellbare 1.300 Prozent", sagt ein Gewerbetreibender aus Bad Kreuznach. Allerdings räumt er auch sofort ein, dass das drastischer klingt, als es ist.

Er hat nämlich zunächst von der Grundsteuer-Reform profitiert. Mit ihr wurde seine größere Gewerbefläche neu bewertet. Damit ist die Grundsteuer für ihn vorläufig fast 15.000 Euro pro Jahr günstiger geworden. Mit dem geplanten neuen Hebesatz bleibt für ihn dann unterm Strich nur eine leichte Erhöhung.

Die Stadt sollte am Ende mal sparen.

Seine Aufregung hält sich also in Grenzen. Dennoch sagt er, die Stadt mache es sich leicht. Die Kommune brauche mehr Geld, die Gewerbetreibenden und die Wohnbevölkerung sollten es zahlen. Stattdessen, meint er, sollte die Stadt mal sparen insbesondere beim stetig anwachsenden städtischen Personal.

Beispiel für Gewerbeimmobilie Größere Gewerbefläche in einem Gewerbegebiet Grundsteuer 2024 vor der Reform: 26.000 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 550 Prozent: 11.400 Euro pro Jahr Grundsteuer 2025 mit Hebesatz 1.300 Prozent: 27.000 Euro pro Jahr

Anmerkung der Redaktion: Unsere Beispiele sind willkürlich gewählt. Sie schließen nicht aus, dass es bei einzelnen Immobilien oder Grundstücken in der Stadt Fehler oder Ungerechtigkeiten bei ihrer Neubewertung gegeben haben könnte.