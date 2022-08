Stadt Worms hat Hitzetelefon eingerichtet

per Mail teilen

Regelmäßiges Trinken, Wohnung richtig lüften - diese und andere Tipps erhalten Seniorinnen und und Senioren, wenn sie sich beim Wormser Hitzetelefon anmelden.

Die Stadt Worms hat ein sogenanntes Hitzetelefon eingerichtet. "Heiße Tage, Hitzewellen und tropische Nächte sind belastend und können negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben," heißt es auf der Homepage. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen. Sie müssen sich für das Angebot unter der Telefonnummer 06241/8533501 anmelden. Danach werden sie kostenfrei vor anstehenden Hitzewellen in Worms gewarnt - es gibt auch Tipps. Das Hitzetelefon ist bis zum 15. September geschaltet. Die beim Hitzetelefon angemeldeten Personen werden in der Regel zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr angerufen, sobald der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgibt.