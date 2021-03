Die Stadt Mainz unterstützt nach eigenen Angaben Schulen, die sich ein Lüftungssystem des Max-Planck-Instituts einbauen wollen. Es hätten sich bereits mehrere Schulen gemeldet. Gerne übernehme die Stadt die Materialkosten für die Lüftungssysteme, sagte eine Sprecherin. Beim Einbau könne derzeit aber nicht geholfen werden. Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft seien derzeit mit dem Einbau der Anlagen in etwa 300 Klassenzimmern beschäftigt. Die Stadt hatte vergangene Woche angekündigt, alle Grundschulen in Mainz mit dem Lüftungssystem auszustatten. Die Stadt übernimmt nach eigenen Angaben die Materialkosten von etwa 130.000 Euro, das entspricht etwa zehn Euro pro Schüler.

Die Idee für diese Anlage stammt vom Mainzer Max-Planck-Institut. Nach Angaben der Wissenschaftler saugt die Anlage in Klassenzimmern mehr als 90 Prozent der Aerosole ab. Diese gelten als Überträger von Corona. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Stadtteil Bretzenheim wird das System seit Ende der Herbstferien getestet. Bis Weihnachten sollen an der IGS weitere 30 Klassenräume mit dem Abluftsystem ausgestattet werden..