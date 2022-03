Stadt Mainz nimmt erste Ukraine-Flüchtlinge auf

Die Stadt Mainz hat die ersten zehn Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Im Laufe des Tages sollen noch fünf weitere Personen aus dem Kriegsgebiet ankommen.

Alle fünfzehn Flüchtlinge bringt die Stadt in ihrer Gemeinschaftsunterkunft Housing Area in Gonsenheim unter. Die Stadt Mainz sucht aktuell nach weiteren Unterkünften für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Wie viele andere Ukrainer schon bei Verwandten sind, weiß die Stadt nicht, da sich die Ukrainer 90 Tage im Land aufhalten dürfen, ohne sich bei den Behörden zu melden.

"Die Hilfsbereitschaft ist enorm."

In den Landkreisen Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sind die ersten Flüchtlinge alle bei Verwandten untergekommen. Gleichzeitig bereiten die Kreise sich darauf vor, Flüchtlinge, die ihnen das Land zuweisen wird, aufzunehmen. Der Kreis Bad Kreuznach hat bereits 50 Adressen von leer stehenden Wohnungen.

Landkreise bereiten sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

Auf den Aufruf der Stadt Bingen, freien Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten bereitzustellen, hätten sich in den letzten Tagen über 30 Wohnungsbesitzer gemeldet, so Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU). Außerdem bestünde die Möglichkeit, Räume in einem ehemaligen Druckerei-Gebäude in Bingen-Büdesheim herzurichten.

Dort könnten - falls nötig - etwa 30 bis 40 Familien unterkommen. Im absoluten Notfall könnten ukrainische Geflüchtete auch in der Rheinauenhalle in Bingen-Gaulsheim untergebracht werden. Aktuell sei aber nur eine dreiköpfige ukrainische Familie in Bingen, sie sei in einer Ferienwohnung untergebracht.

Worms wartet auf Einigung von Bund und Ländern

Nach Angaben der Stadt Worms müssen sich der Bund und die Länder erst einigen, wie die Flüchtlingsaufnahme funktionieren soll, bevor die Stadt ukrainische Flüchtlinge aufnimmt. Ukrainer, die direkt nach Worms flüchten, müssten zunächst auf ihre Verwandtschaft setzen. Die Stadtverwaltung hoffe auf die Solidarität der Wormserinnen und Wormser.

Wer Flüchtlingen Wohnraum in Worms anbieten wolle, könne sich an die Stadt wenden. Außerdem gebe es in Worms zurzeit um die 50 Ferienwohnungen, die in einer Datenbank zu finden seien. Geflüchtete müssten für die Kosten allerdings vorerst selbst aufkommen.

Aktuell 119 Ukrainerinnen und Ukrainer in Aufnahmeeinrichtungen des Landes

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums wurden in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes bislang 119 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. 14 von ihnen haben die Erstaufnahmeeinrichtungen wieder verlassen, um beispielsweise bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Die Aufnahmeeinrichtungen befinden sich in Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer.