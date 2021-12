Stadt impft Menschen aus Pflegeberufen, Schulen und Kitas

Menschen, die in Worms in Schulen, Kitas und Pflegeberufen arbeiten, können sich ab dem Vormittag (10:30-15 Uhr) in der Wormser Impfstelle gegen Corona impfen lassen. Die Stadtverwaltung will nach eigenen Angaben diesen wichtigen Berufsgruppen die Chance geben, zügig eine Impfung zu erhalten. Die Impfwilligen sollen laut Stadt Impfausweis, Gesundheitskarte und Personalausweis mitbringen. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie einer der genannten Berufsgruppen angehören. Die Impfstelle befindet sich in der Turbinerhalle in der Wormser Innenstadt. Auch der Impfbus des Landes ist heute in Worms und hält von 9 bis 17 Uhr an der Staudinger Grundschule.