Stadt führt Bändchen-Regelung ein

Auch in der Stadt Bad Kreuznach wird es ab Dienstag kommender Woche die sogenannten 2G-Bändchen geben. Die Bänder für das Handgelenk erhalten Geimpfte und Genesene in mehreren großen Kaufhäusern in der Innenstadt. Sie gelten dann in teilnehmenden Geschäften als Nachweis, um einkaufen zu dürfen. Die Wirtschaftsförderung von Stadt und Kreis Bad Kreuznach will damit den Einzelhandel unterstützen und den Kunden ermöglichen, unkompliziert einzukaufen. Die Farbe der Bändchen soll täglich wechseln. Die 2G-Bändchen gibt es bereits in Mainz, Alzey, Worms und Wiesbaden.