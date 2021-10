per Mail teilen

Die Stadt Bingen sucht für zentrale Plätze in der Stadt Weihnachtsbäume. Bürger, die einen zu groß gewordenen oder nicht sturmsicheren Tannenbaum im Garten stehen haben, können ihn spenden. Das Gartenamt der Stadt Bingen holt die Bäume kostenlos ab. Die Bäume sollen dann später geschmückt in den Binger Stadtteilen als Weihnachtsbäume aufgestellt werden. Gartenbesitzer, die das Angebot interessiert, können sich an den Servicebetrieb der Stadt Bingen wenden.