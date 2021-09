Staatstheater öffnet ab Oktober mit 2G-Plus-Regel

per Mail teilen

Das Staatstheater Mainz öffnet ab Oktober alle Bühnen nach den Maßgaben der 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene freien Zugang haben. Personen, die einen negativen Test nachweisen, können je nach Infektionslage begrenzt ebenfalls ins Theater kommen. Am Platz gilt Maskenpflicht. Wie das Staatstheater Mainz weiter mitteilt, sind einzelne Vorstellungen geplant, bei denen weniger Getestete zugelassen werden, bei denen man dann jedoch keine Maske am Platz braucht. Der Vorverkauf für die Vorstellungen beginnt am Mittwoch.