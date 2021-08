Nach der Corona-Impfaktion vom 1. FSV Mainz 05 am Wochenende beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit Kommentaren im Netz. Bei der Aktion konnten sich auch Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen. Bei Twitter bezeichnete daraufhin ein Nutzer den Verein als so wörtlich "Kinderschänder" und rief zu einer "Jagd" auf den Verein auf. Nach Angaben der Polizei wurden diese Mitteilungen gesichert und zur Prüfung an die Mainzer Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese entscheidet nun, ob die Nachrichten eine strafrechtliche Relevanz haben. Wegen der großen Nachfrage veranstaltet der Verein am kommenden Freitag und Samstag erneut eine Impfaktion.