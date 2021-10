Martinsumzüge im November finden statt

In Bingen werden die Martinsumzüge am 11. November in allen Stadtteilen stattfinden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Bei den traditionellen Laternenzügen gelten jedoch Abstandsregelungen und Singen sei nur eingeschränkt möglich. Nach Vorgaben des Landes könne wegen der Abstandsregelungen auf eine Maskenpflicht und auf eine Voranmeldung verzichtet werden, so die Sprecherin der Stadt. Auch würde es keine 3G- oder 2G-Beschränkungen geben. Es würden jedoch stichprobenartige Kontrollen des Ordnungsamtes zu Abstandsregelungen durchgeführt. In Alzey wird es wegen Corona in diesem jahr hingegen keine Martinsumzüge geben, so das katholische Dekanat Alzey. Auch in Mainz werde es nach jetzigem Stand keine Martinsumzügen geben, so das Dekanat Mainz. Bislang seien von den Kindertagesstätten nur Absagen gekommen. Auch in Worms lägen noch keine Anträge der Kirchengemeinden oder Kindergärten für einen Martinsumzug vor, so die Stadt.