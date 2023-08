Ende Juni wurde in Wiesbaden-Klarenthal eine Seniorin in ihrem eigenen Haus getötet. Heute sucht die Kriminalpolizei mit einem Großaufgebot nach weiteren Spuren.

Das Verbrechen geschah am 24. Juni in einer Bungalow-Siedlung in Wiesbaden-Klarenthal. Als der Ehemann des Opfers von einem Termin nach Hause kam und mehrmals klingelte, öffnete seine Ehefrau nicht die Tür. Er bat deswegen eine Nachbarin, die einen Schlüssel zum Haus des Ehepaares hatte, die Haustür zu öffnen. Da machten die beiden die schreckliche Entdeckung: Sie fanden die 81-jährige tot auf.

Die Obduktion der Leiche ergab dann, dass die Frau durch scharfe Gewalt, wahrscheinlich durch ein Messer, zu Tode kam.

Bekannter soll 81-Jährige getötet haben

Wenige Tage später wurde ein Verdächtiger in seiner Wiesbadener Wohnung festgenommen. Es handelt sich laut Polizei um einen 46 Jahre alte Mann. Er soll ein Bekannter des Ehepaars sein. Er sitzt seit der Festnahme wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler derzeit nicht preisgeben, auch nicht zu einem möglichen Motiv.

Spurensuche soll neue Beweise bringen

Für die erneute Spurensuche heute werden nach Angaben der Wiesbadener Staatsanwaltschaft viele Polizistinnen und Polizisten rund um den Tatort in der Heinz-Ranly-Straße in Klarenthal unterwegs sein - in Zivil und in Uniform. Der Straßenverkehr werde aber nicht beeinträchtigt. Was die Suche bringen soll - auch da hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Nur das: Man erhoffe sich durch die Aktion weitere Hinweise auf die Tat.