Toter Igel in Mainz an Autoscheibe geklemmt

Ein toter Igel hinter den Frontscheibenwischern und eine Spülbürste im Auspuff. Dieses makabere Bild bot sich einem Autobesitzer in Mainz.

Passiert ist das Ganze im Mainzer Stadtteil Mombach in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, haben ein oder mehrere Unbekannte in dieser Nacht an insgesamt drei Autos die Reifen zerstochen. Das hat ihnen aber offensichtlich nicht gereicht. An einem der Autos klemmte zudem ein toter Igel hinter den Scheibenwischern.

Nach Angaben der Polizei wurde das Tier vermutlich zuvor überfahren und anschließend hinter die Scheibenwischer gesteckt. Bei einem zweiten Auto, das in der Nähe stand, wurden auf der Frontscheibe außerdem die Gedärme des Igels verteilt. Auch die Heckscheibenwischer des Wagens wurden zerstört.

Das ist makaber und moralisch verwerflich, aber kein Straftatbestand.

Polizei vermutet keine Tierquälerei

Die Polizei geht nach jetzigem Kenntnisstand davon aus, dass der Igel zuvor nicht gequält wurde, weil er wohl bereits tot war, als er hinter die Autoscheibe geklemmt wurde. Die Reifen hingegen wurden mit Gewalt zerstochen: "Man braucht ja schon ein scharfes Taschenmesser, um das dicke Gummi zu durchstechen. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Reifen vorsätzlich durchstochen wurden", so Anna Dexheimer von der Mainzer Polizei.

Dass der oder die Täter sich gezielt die drei Autos ausgesucht haben, sei eher unwahrscheinlich. Es deute alles daraufhin, dass die Autos willkürlich ausgewählt wurden. Solche Sachbeschädigungen kämen immer wieder vor, so die Polizei. Hinweise, dass es sich dabei um eine Serie handelt, gebe es nicht.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an den Reifen. Wer in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Mainzer Polizei zu melden.

Unbekannte schießen Taube an

Nur wenige Stunden später wurde in Mainz eine Taube angeschossen. Laut Polizei wurde das Tier auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mainz-Weisenau gefunden. Tierschützer hatten die Taube daraufhin zu einem Tierarzt gebracht, der sie operierte. Dabei stellte er fest, dass sich im Körper der Taube ein Projektil befand. Nach jetzigem Kenntnisstand stammt es vermutlich aus einem Luftgewehr.

Wer die Taube angeschossen hat, ist laut Polizei noch unklar. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.