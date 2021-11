A66: So läuft die Sprengung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden

per Mail teilen

Nach einer weiträumigen Evakuierung wird heute die Salzbachtalbrücke gesprengt. Hier die wichtigsten Infos zur Uhrzeit und wie man mit sicherem Abstand live zuschauen kann.

Nun soll es ganz schnell gehen mit der seit Jahren baufälligen Salzbachtalbrücke in Wiesbaden: Für heute um 12 Uhr ist die Sprengung der 310 Meter langen und rund 30 Meter hohen Autobahnbrücke im Verlauf der A66 geplant.

Zuschauer vor Ort sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen, der Bereich rund um die Brücke wird weiträumig abgesperrt. Anschauen lässt sich die Brückensprengung aber hier im Livestream.

Livestream zur Sprengung Der SWR überträgt die Sprengung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden am Samstag, 6. November, von 10 bis 13 Uhr hier, bei Facebook und im SWR Fernsehen im Livestream.

Laut Polizei sind unter anderem Drohnen mit Kameras im Einsatz. Von zu Hause aus hätten somit alle einen guten und sicheren Blick auf das Spektakel. Gegen Schaulustige, die es trotzdem vor Ort versuchen, will die Polizei hart durchgreifen. Wer mit dem Auto kommt und Staus verursacht, muss mit Strafen rechnen, heißt es.

So läuft die Sprengung der Salzbachtalbrücke ab

220 Kilogramm Sprengstoff werden von Sprengmeister Eduard Reisch und seinem Team für den Abriss der 1963 gebauten Brücke in Wiesbaden-Biebrich genutzt. Zuerst soll gegen 12 Uhr der südliche, wenige Sekunden später der nördliche Teil der Brücke gesprengt werden.

Sprengdrähte und Zünder werden an einem Pfeiler der baufälligen Salzbachtalbrücke in Wiesbaden angebracht. SWR

140 Anwohner müssen für die Sprengung ihre Häuser verlassen. Auch Teile des nahegelegenen Tierheims werden evakuiert. Vor allem stressanfällige Hunde müssen extern untergebracht werden. Die Außengehege werden zum Schutz vor Staub abgedeckt und die Rollläden der Hundehäuser geschlossen.

Auch fünf unter der Brücke verlaufene Bahngleise mussten abgebaut werden. Rund 50.000 Kubikmeter Sand und Erde werden gebraucht, um die unter der Brücke liegende Infrastruktur vor dem Aufprall der Trümmer zu schützen.

Direkt nach der Sprengung wird weitergearbeitet

Mit der Brückensprengung ist die Großbaustelle im Stadtteil Biebrich jedoch noch für einige Zeit nicht Geschichte - bis 2023 soll die Brücke neu gebaut werden. Laut Autobahn GmbH West sollen die Folgearbeiten schon am Samstagnachmittag beginnen, wenn 15 Bagger den 15.000 Tonnen schweren Schutt für den Abtransport vorbereiten.

Der sukzessive Abriss begann 2017, der geplante Neubau sollte eigentlich bis 2022 komplett fertig sein. Durch Verzögerungen verschob sich dieser Termin allerdings zunächst auf 2026. Der Verkehr lief indes bis vor einiger Zeit weiter. Im Juni 2021 wurde die Brücke jedoch gesperrt, nachdem Betonteile auf die darunter verlaufende Bundesstraße 263 gefallen waren.

Sperrung der Bundesstraße 263 und Ausfälle bei Zügen

Die Bundesstraße und die dort verlaufenden Bahngleise wurden ebenfalls gesperrt. All das hatte großen Einfluss auf den Stadtverkehr in Wiesbaden. Ein sogenannter Bypass wurde auf der B263 eingerichtet. Am Wiesbadener Hauptbahnhof halten und fahren seit Juni kaum noch Züge. Der von vielen Seiten befürchtete Verkehrskollaps blieb jedoch aus. Läuft alles nach Plan, könnten die Bahngleise noch vor Weihnachten wieder freigegeben werden.

Grund für das Abfallen der Betonteile war nach Angaben der Autobahn GmbH ein Bauteil, das an einem Pfeiler der Südbrücke in Richtung Frankfurt am Main kollabierte. Dadurch senkte sich der Überbau um rund 30 Zentimeter ab. Der Pfeiler verschob sich und wies daraufhin Risse auf.

Sprengung der Salzbachtalbrücke wurde schon mal verschoben

An der Nordbrücke, über die der Verkehr damals noch lief, gab es keine sichtbaren Schäden. 90.000 Autos fuhren vor der Sperrung täglich über die Brücke. Eigentlich war ein Termin für die Sprengung schon für August angedacht gewesen. Durch die umfangreiche Vorbereitung verschob er sich jedoch nach hinten.

Damit die Brückensprengung nicht noch mehr Schaden verursacht, musste die Brücke zusätzlich stabilisiert werden. Außerdem musste ein neuer Speziallastwagen geborgen werden, der wegen der plötzlichen Sperrung nicht mehr von der Brücke gefahren werden konnte. Bei schlechtem Wetter wie Starkregen oder Nebel könnte die Sprengung kurzfristig noch verschoben werden.