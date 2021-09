DRK baut neue Einsatzzentrale für Katastrophenschutz

Das Deutsche Rote Kreuz beginnt am Donnerstagnachmittag mit dem Bau einer neuen Einsatzzentrale in Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen). Nach Angaben der Verantwortlichen werden dort 30 Menschen arbeiten, die sich bei Katastrophenfällen in ganz Rheinland-Pfalz beispielsweise um die Verteilung von medizinischen Geräten und Personal kümmern. Außerdem organisieren sie den Transport und den Aufbau von Hilfszelten. Wie wichtig dies sei, habe man im Juli beim Einsatz in den Hochwassergebieten an der Ahr sehen können, so ein Sprecher. Neben Büros und Umkleideräumen ist in der neuen Sprendlinger Einsatzzentrale auch ein Lehrsaal geplant, in dem das Deutsche Rote Kreuz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus- und weiterbilden kann.