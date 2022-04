Hilfsaktion von Sprendlingen-Gensingen im ukrainischen Fernsehen

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hilft ihrer ukrainischen Partnerregion Boratyn seit Kriegsbeginn. Jetzt ist das ukrainische Regional-Fernsehen auf die Rheinhessen aufmerksam geworden.

Wie der Kontakt zwischen dem Fernsehsender und den Gemeindevertretern von Boratyn zustande kam, weiß Verbandsbürgermeister Manfred Scherer (SPD) nicht. Er weiß nur, dass er in einer Videokonferenz Ende März für die Dreharbeiten um Erlaubnis gefragt wurde. Gern sagte er zu.

Am 7. April konnte Manfred Scherer den dreiminütigen TV-Beitrag das erste Mal sehen. "Ein sehr emotionaler Moment", sagte er.

Das Video habe bei ihm große Betroffenheit ausgelöst, sagte Verbandsbürgermeister Scherer. Aber auf der anderen Seite habe er auch große Freude empfunden, dass die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) ihrer Partnerregion im Nordwesten der Ukraine habe helfen können.

"Wir sitzen hier im Warmen und Trockenen, haben Frieden und die Menschen in Boratyn [...] haben Angst."

Laut Scherer müssten die Menschen in Boratyn um ihr Leben fürchten, denn in der Nachbarstadt Luzk gebe es bereits die ersten Raketenangriffe.

Was bisher von den Rheinhessen getan wurde

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hat bisher dreimal Hilfslieferungen nach Boratyn geschickt. Das sei durch Geldspenden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro möglich gewesen, sagt VG-Bürgermeister Scherer nicht ohne Stolz. Die letzte Lieferung kam Ende vergangener Woche an.

Es handelte sich um Betten, Matratzen, Windeln, Kindernahrung, haltbare Lebensmittel und Medizin. Hilfsgüter, die für die rund 1.000 ukrainischen Flüchtlinge aus dem Osten des Landes bestimmt sind, die in Boratyn Zuflucht gesucht haben. Nach Informationen von VG-Bürgermeister Scherer sind es immer mehr Menschen, die nach Boratyn fliehen.

Ukrainischer Lkw holt Hilfsgüter in Sprendlingen ab

Zuletzt hatte ein ukrainischer Lkw-Fahrer die Hilfsgüter nach Boratyn gebracht. Da sich die Lage im Kriegsgebiet und in den Nachbarländern der Ukraine jeden Tag verändert, sei es einfacher gewesen, einen Ukrainer einzusetzen, so VG-Bürgermeister Scherer. Der Lkw-Fahrer holte die Hilfsgüter in Sprendlingen ab und brachte sie dann in die Ukraine. Auch wegen der Grenzübertritte und wegen möglicher Verständigungsprobleme sei das die beste Lösung gewesen, so Scherer.

Spendenkasse braucht wieder Geld

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen will ihrer Partnerregion Boratyn weiterhin helfen. Laut VG-Bürgermeister Scherer sind aber nur noch wenige hundert Euro in der Spendenkasse. Er hofft sehr, dass die Spendenbereitschaft nicht abnimmt und die Verbandsgemeinde in ungefähr zwei Wochen wieder einen Lkw mit Hilfsgütern nach Boratyn schicken kann. Wer spenden mag, kann das jederzeit machen. Alle Informationen dazu und die Daten des Spendenkontos sind auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen zu finden.