Zahlreiche Sportvereine in der Region nehmen ab heute ihren Trainingsbetrieb wieder auf. Nach der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung ist dies ab heute draußen und in Kleingruppen wieder möglich. Unter anderem will die TG Worms ab heute wieder mit dem Leichtathletik- und Hockey-Training auf der Jahnwiese beginnen. Maximal sechs Leute plus Übungsleiter dürfen dafür auf den Platz. Bis der Sport beginnt, müssen die Teilnehmer Mundschutz tragen. Duschen und sich umziehen müssen sie zuhause. Auch der PV Mainz-Laubenheim startet ab heute im Freien - zum Beipsiel sein Yoga-, Rücken- und Fitnesstraining. Der Präsident des Sportbundes Rheinhessen, Kuhn, begrüßt die Änderungen grundsätzlich, hätte sich aber auch für den Sport drinnen Lockerungen gewünscht. So habe man für einige Sportarten überlegt, wie man unter Einhaltung der Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung auch in der Halle trainieren könne.