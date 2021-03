Seit Montag darf der Amateursport in Rheinland-Pfalz wieder draußen trainieren. Die Jugendmannschaft des TSV Gau-Odernheim ist mit Begeisterung ins erste Training nach der Corona-Zwangspause gestartet.

15 Jungs in Trainingsklamotten wuseln auf dem Fußballplatz in Gau-Odernheim (Kreis Alzey-Worms) herum. Die 12-Jährigen sind sichtbar energiegeladen - konnten sie doch vier Monate lang nicht gemeinsam kicken. "Es waren mit die schlimmsten Monate!", erzählt Niklas, der Torwart und Kapitän der Mannschaft. "Als meine Eltern gesagt haben, dass es am Dienstag wieder mit Fußball losgeht, habe ich mich so sehr gefreut!"

So wie Niklas empfinden alle Jungs in der Mannschaft. Trainer Benedikt Plass-Fleßenkämper sorgt für die nötige Gelassenheit bei der ersten Trainingsstunde. Denn in den vergangenen vier Monaten hat sich manches verändert, erzählt der Trainer: "Die Jungs sind alle unter 13. Man merkt schon, dass der ein oder andere in der Zeit gewachsen ist, oder dass sich die Stimme verändert hat. Das ist ein schwieriges Alter. Ich möchte nicht, dass sie sich heute Stress machen."

Für Kinder bis 14 ist Kontaktsport erlaubt

Damit bei der ersten Trainingsstunde nach der Corona-bedingten Pause der Spaß im Vordergrund steht, wird vor allem gespielt. Bei den Kindern bis einschließlich 14 Jahren sind auch Zweikämpfe auf dem Platz erlaubt. Außerdem kann in Gruppen von bis zu 20 Personen trainiert werden. Laut der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz gelten bei den Jugendlichen und im Erwachsenensport strengere Regeln. So dürfen sich maximal zehn Personen und der Trainer treffen, außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Kindern bis einschließlich 14 Jahren dürfen wieder in Gruppen von bis zu 20 Personen trainieren. Die U13-Mannschaft des TSV Gau-Odernheim freuts'. SWR Karin Pezold

Sportbund Rheinhessen begrüßt Corona-Lockerungen

Der TSV Gau-Odernheim ist einer der ersten Sportvereine in Rheinhessen, der den Trainingsbetrieb schon wieder aufgenommen hat. Andere Vereine bereiten sich unter Hochdruck darauf vor, müssen aber noch letzte Detailfragen klären. Das bestätigt auch der Sportbund Rheinhessen, bei dem rund 900 Vereine mit etwa 270.000 Mitgliedern organisiert sind. Seit Anfang der Woche habe es zahlreiche Vereinsanfragen zur Umsetzung der neuen Corona-Regeln gegeben.

Generell begrüße man die Lockerung der Corona-Regeln im Vereinssport. Geschäftsführer Thorsten Richter erklärte auf SWR-Anfrage, das sei - gerade für die Kinder - eine kleine Rückkehr zur Normalität.

Training bei Inzidenz unter 50 weiter möglich

Das sieht man auch beim ersten U13-Training des TSV Gau-Odernheim. Jugendtrainer Benedikt Plass-Fleßenkämper ist zufrieden mit der Fitness seiner Mannschaft: "Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hab das Gefühl, dass die sich alle in der Pause zumindest ein bisschen fit gehalten haben. Man merkt, dass die brennen - die wollen jetzt einfach spielen!" Solange die 7-Tage-Inzidenz unter 50 bleibt, kann die Jugendmannschaft gemeinsam auf dem Platz trainieren - und Corona zumindest für eine Weile vergessen.