per Mail teilen

Eine gebrochene Nase, ausgeschlagene Schneidezähne, Prellungen: Das ist die Bilanz eines Spiels zwischen zwei Mannschaften aus Mainz und Wiesbaden. Am Donnerstagabend beschäftigt sich ein Sportgericht mit der Schlägerei.

Eine Elfmeter-Entscheidung war es, die die Emotionen bei dem Freundschaftsspiel am 4. Februar 2024 in Mainz-Ebersheim zum Kochen brachte. Zuvor war es zu einem Foul eines Spielers des Wiesbadener Vereins SC Meso-Nassau gekommen. Als der Schiedsrichter den Elfmeter für den TSV Mainz Ebersheim gab, eskalierte die Situation. Es kam zu einer Schlägerei. Ein Spieler aus Mainz wurde schwer verletzt.

Mannschaft aus Wiesbaden gesperrt

Nach der Schlägerei hat das zuständige Sportgericht ein vorläufiges Spielverbot gegen den Wiesbadener Verein verhängt. Nach Angaben des Vorsitzenden des Gerichts, Rainer Lach, gilt das Verbot seit Mittwoch und zwar vier Wochen lang. Spiele, die der SC Meso-Nassau in dieser Zeit gehabt hätte, werden alle mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet.

Am Donnerstagabend beschäftigt sich das Sportgericht mit dem Fall. Es soll die Schuld des Vereins geklärt werden. Außerdem soll über die Höhe der Geldstrafe sowie die endgültige Länge des Spielverbots entschieden werden.

Gewalt im Fußball - Stadt Wiesbaden hat reagiert

Abgebrochene Amateurfußballspiele, Schiedsrichter und Trainer, die bedroht werden - darauf hat die Stadt Wiesbaden im vergangenen Sommer reagiert. Es wurde eine Task-Force gegründet. Diese Arbeitsgruppe besteht unter anderem aus Jugend- und Fußballwarten, der Stadträtin für Sportangelegenheiten, dem Sportamtsleiter, Vertretern der Polizei und des Schiedsrichterausschusses.

Grundsätzlich soll die Task Force bei Fehlverhalten auf und am Rande des Fußballplatzes in erster Linie vermitteln. Falls alle Sanktionen und Klärungsversuche nicht helfen, kann einem Verein in letzter Konsequenz verboten werden, den Fußballplatz zu nutzen.