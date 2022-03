Sportbund Rheinhessen zieht nach Ingelheim

per Mail teilen

Der Sportbund Rheinhessen wird mit seiner Geschäftsstelle von Mainz nach Ingelheim umziehen. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend. Nach Angaben von Sportbund-Geschäftsführer Thorsten Richter wurde lange diskutiert, bevor sich rund zwei Drittel der Vereinsvertreter für den Umzug aussprachen. Kritisch sei vor allem angemerkt worden, dass es noch keine konkreten Zahlen und Zusagen der Stadt Ingelheim gebe, so Richter. Allerdings sei das Anliegen gewesen, die Mitglieder vorab zu befragen und erst dann in konkrete Verhandlungen mit Ingelheim zu gehen.

Die Stadt hat bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Geplant sei, dass der Sportbund auf das Sportgelände am Blumengarten zieht, wo zusätzlich ein neuer Sportpark entstehen soll. Wo genau der Sportbund dann hinziehen könne, werde jetzt erst ermittelt, so Richter. Klar sei, dass der Umzug inklusive Neubau nicht mehr als 3,5 Millionen Euro kosten dürfe. Diese Deckelung habe sich der Sportbund selbst auferlegt.