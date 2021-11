Sportbund verlängert Sonderimpfaktion in Rheinhessen

per Mail teilen

Die Impfkampagne des Sportbundes wird nach Angaben einer Sprecherin in Rheinhessen sehr gut angenommen. Auch Nicht-Sportler seien zum Impfen gekommen.

Drei Sportvereine in Gumbsheim (Kreis Alzey-Worms), Wörrstadt-Rommersheim und Algenrodt (Stadtteil von Idar-Oberstein) hatten in den vergangenen Tagen den Impfbus des Gesundheitsministeriums zu Besuch, um ihren Mitgliedern einen Tag lang unkompliziert die Corona-Impfung anbieten zu können. Es seien jeweils rund 200 Dosen verimpft worden, sagte Katrin Siemon vom Sportbund Rheinhessen.

Eine Woche kein Fußball wegen Impfung

Gedacht war das Angebot eigentlich für die 12 – 17-Jährigen. Es seien aber Menschen aus allen Altersgruppen gekommen, so Katrin Siemon weiter. Die große Nachfrage habe alle überrascht. Und auch die Gründe, warum manch ein Jugendlicher sich bislang noch nicht hatte impfen lassen. So habe ein jugendlicher Fußballer auf Nachfrage gesagt, er habe sich bislang nicht impfen lassen, weil er danach eine Woche lang nicht kicken dürfe.

Die Impfaktion bei den Sportvereinen geht weiter

In den kommenden Wochen werde der Impfbus bei drei weiteren Vereinen Station machen, so Siemon. Unter anderem plant der Mainzer Verein TSG Bretzenheim am 22. November eine Impfaktion zusammen mit der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim. Auch der FSV Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) und die TUS Saulheim (Kreis Alzey-Worms) wollten ihren Mitgliedern Impftage anbieten. Dort liefen noch die genaueren Planungen.