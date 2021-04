per Mail teilen

Der Sportbund Rheinhessen verkauft aus finanziellen Gründen die Sportschule in Seibersbach im Landkreis Bad Kreuznach. Das hat das Präsidium des Sportbundes entschieden. Die Sportschule hätte eigentlich saniert werden müssen. Da sie aber momentan keine Einnahmen bringe, habe sich das Präsidium für den Verkauf ausgesprochen. Die Anfänge der Sportschule in Seibersbach gehen bis in die 1960iger Jahre zurück. Sie bot unter anderem Vereinen, Verbänden und Schulen Freizeit - und Sportanlagen sowie Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten. Zuletzt kam vor 11 Jahren eine Mensa für 80 Personen dazu.