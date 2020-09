per Mail teilen

Der rheinhessische Sportbund begrüßt die neue Corona-Verordnung des Landes, die heute in Kraft tritt.

Die Verordnung sieht unter anderem auch für den Sportbetrieb weitere Erleichterungen vor. So können künftig im Einzelfall wieder mehr als 30 Sportler auf den Platz. Nach Angaben des Sportbundes Rheinhessen sei das insbesondere beim Rugby wichtig, wo die Mannschaftsgrößen in den vergangenen Wochen verkleinert werden mussten.

Außerdem dürften sich auch wieder mehr Menschen auf einmal in Innenbereichen aufhalten. So könnten beispielsweise Handballvereine wieder etwas mehr Zuschauer zulassen. Durch diese Erleichterungen werde der Sport wieder ein Stück weit in die Normalität zurückgeführt. Der Sportbund Rheinhessen hat für seine rund 900 Vereine im Internet eine Serviceseite „Corona“ mit allen Erläuterungen zusammengestellt.