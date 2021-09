Sportboot geht in Flammen auf

Auf dem Rhein bei Worms ist am Mittwochnachmittag ein Sportboot in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei fuhren zwei Männer mit dem Boot aus dem Yachthafen, als es plötzlich einen Knall im Motorraum gab. Das Sportboot habe sofort Feuer gefangen. Die Männer wurden unverletzt von einem anderen Boot aufgenommen. Feuerwehrleute zogen das brennende Boot in den Floßhafen in Worms und löschten den Brand. Zu einer Verunreinigung kam es nicht. Gegen die Bootsführer werde aber nun wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt, hieß es in der Polizeimitteilung.

