In Budenheim im Kreis Mainz-Bingen ist am Samstagnachmittag ein Sportboot in Brand geraten. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Bereich des Maschinenraums ausgebrochen. Zwei Menschen sei an Bord gewesen und hätten sich retten können, indem sie ins Wasser sprangen und an Land schwammen.