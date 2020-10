per Mail teilen

Die Verschärfung der Corona-Regeln in Mainz trifft auch viele Sportvereine. Nach Angaben des Sportbundes Rheinhessen drohen ihnen hohe finanzielle Verluste und Nachwuchsprobleme.

Die Lage sei für die Vereine katastrophal, so der Geschäftsführer des Sportbundes Rheinhessen, Joachim Friedsam. Einige hätten bereits sämtliche Sportangebote abgesagt, zum Beispiel die Turngemeinde Mainz-Gonsenheim. Das treffe vor allem Kinder und Jugendliche hart, so Friedsam.

In sogenannten Kontaktsportarten wie Basketball, Handball, Judo oder Ringen sei es nahezu unmöglich, normale Wettkampfrunden zu ermöglichen. Das könne dazu führen, dass dort eine ganze Generation an Sportlerinnen und Sportlern wegbreche. Die Vereine hätten viel Zeit und Geld in die Entwicklung von Hygienekonzepten und die Umsetzung der Corona-Regeln investiert. Das sei jetzt erst einmal hinfällig.

Weniger Zuschauer bei Mainz 05

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss wegen der neuen Corona-Regeln die Zuschauerzahl für das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen reduzieren. Demnach dürfen am Samstagnachmittag lediglich 250 Fans in die Opel Arena. Wie viele Zuschauer beim Spiel am 24. Oktober gegen Borussia Mönchengladbach ins Stadion dürfen, werde kurzfristig entschieden, sagte der Leiter des Mainzer Ordnungsamts, Ulrich Helleberg.

Das Verbandspokalspiel zwischen dem Mainzer Fünftligisten TuS Marienborn und dem 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch findet ganz ohne Zuschauer statt. Eigentlich hatten die Marienborner mit 200 Zuschauern geplant. Der Verein hat als Trost für die Fans einen Livestream im Internet angekündigt.

Kein Training bei der DLRG Mainz

Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG in Mainz ist von den neuen Corona-Regeln betroffen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium habe Rettungsschwimmen als Kontaktsport bewertet. Deshalb herrsche im Moment ein Verbot von Rettungsschwimmkursen, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Wann wieder Kurse angeboten werden könnten, wisse man derzeit nicht.