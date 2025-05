Keine ellenlangen "to-do-Listen", keine monatelangen Planungen: In Mainz können Paare bei der Aktion "einfach heiraten" am 25. Mai spontan und ohne Anmeldung kirchlich heiraten.

Paare, die ihr altes Eheversprechen erneuern möchten, sich spontan segnen lassen wollen oder offiziell kirchlich heiraten möchten, können dazu am Sonntag, den 25. Mai in die Mainzer Lutherkirche kommen. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

Wer aber auf Wartezeiten verzichten möchte, kann sich auch vorab online einen Zeit-Slot reservieren . Organisiert wird die Aktion vom evangelischen Dekanat Mainz.

Kirchen-Aktion erstmals in Mainz

Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Aktion. Deutschlandweit werden 30 Kirchen mitmachen. Letztes Jahr konnten Kurzentschlossene beispielsweise schon in Wiesbaden heiraten, dieses Jahr ist das erstmals auch in Mainz möglich.

In Wiesbaden hätten sich 2024 mehr als 80 Paare segnen oder trauen lassen, so Katharina Prinz, die Pfarrerin der evangelischen Oberstadt-Gemeinde in Mainz. Das große Interesse bei den Kollegen in Wiesbaden im vergangenen Jahr habe die Mainzer Gemeinde dazu inspiriert, bei "einfach heiraten" mitzumachen.

Hochzeit in 30 Minuten

"Wir wollen Paaren die Möglichkeit geben, sich ganz einfach trauen zu lassen. Eben ohne großen Aufwand, ohne viel Organisation", erzählt Carolin Sonntag. Sie macht eine Ausbildung zur Pfarrerin in der Lutherkirche und organisiert die Trauungen dieses Jahr in Mainz. Die große Organisationsaufwand sei leider bei Paaren oft ein Grund, weshalb sie auf die kirchliche Hochzeit verzichten.

Es sind alle ganz herzlich eingeladen – einen Segen gibt es für alle.

Die Aktion beginnt um 14 Uhr, Paare können sich dann den ganzen Nachmittag über trauen oder segnen lassen. Vor der Zeremonie wird es ein kurzes Gespräch geben, um das Paar besser kennenzulernen. Pro Paar werde die Feier etwa eine halbe Stunde dauern, erzählt Caroline Sonntag.

Paare können bei der Aktion "einfach heiraten" zum Beispiel in der Lutherkirche heiraten oder auch an verschiedenen Orten im Garten der Kirche. SWR

Hochzeit in der Kirche oder im Garten der Kirche möglich

Auf dem Gelände der Lutherkirche wird es vier verschiedene Orte geben, an denen die Trauung stattfinden kann. Die Paare können frei wählen, ob sie in der geschmückten Kirche unter dem Hochzeitsbogen mit Blick auf Mainz heiraten wollen oder im Garten.

Kosten für Trauung trägt das evangelische Dekanat

Laut Caroline Sonntag sind alle Paare, deren Freunde und Familien eingeladen, den Tag an der Lutherkirche zu verbringen und zu feiern. Vor Ort wird es Sekt und Kuchen geben.

Paare können sich ihre Traukerze individuell gestalten und ihre Trau- und Segenssprüche von einer Kalligrafin schreiben lassen. Die Kosten würden vom evangelischen Dekanat übernommen, so Carolin Sonntag. Spenden seien aber willkommen.

Ziel ist es, ein buntes Hochzeitsfest zu feiern.

Carolin Sonntag betont, dass alle Paare herzlich eingeladen seien. Egal welches Geschlecht, welche Sexualität und auch welche Konfession. Eine Einschränkung gebe es aber, denn für die kirchliche Trauung müsse man schon standesamtlich verheiratet sein.