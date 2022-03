Spinde im Mombacher Schwimmbad aufgebrochen

Im Schwimmbad in Mainz-Mombach wurden in der Damenumkleidekabine vier Spinde aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden Bargeld und EC-Karten gestohlen. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden. Die Telefonnummer lautet 06131/654210. Hinweise können auch per E-Mail geschickt werden: pimainz2@polizei.rlp.de