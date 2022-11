Im rheinhessischen Spiesheim steht jetzt "Riesen-Rad"

per Mail teilen

Es ist 166 Meter hoch, hat 150 Meter Spannbreite und produziert Strom für über 5.600 Haushalte. Das neue Windrad in Spiesheim (Kreis Alzey-Worms) soll nächste Woche ans Netz gehen.

Anfang des Jahres hatte das Wörrstädter Unternehmen für regenerative Energien Juwi mit dem Bau des "Riesen-Rads" begonnen. Auf einem Acker in der Gemarkung Spiesheim wurde das Fundament gegossen, seitdem wuchs die Anlage Stück für Stück in die Höhe. In den vergangenen Wochen wurden die drei Rotorblätter montiert, jetzt ist die Anlage fertig.

Neues Windrad ersetzt fünf alte Anlagen

Zuvor wurden fünf alte Windräder bei Spiesheim abgebaut. Nach 25 Jahren Betrieb waren sie veraltet und machten Platz für die neue Anlage. Und die hat deutlich mehr Power. Die fünf alten Windräder erzeugten Strom für 1.600 Haushalte im Jahr, das „Riesen-Windrad“ schafft mehr als das Dreifache. Es wird in dieser Woche noch technisch eingestellt, ab der kommenden Woche produziert es dann emissionsfreien Strom.

VG Wörrstadt ist Vorreiter bei regenerativer Energie

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms hatte sich schon vor langer Zeit das Ziel gesetzt, ihren gesamten Strombedarf nur mit regenerativen Energien zu decken. Das heißt, die VG wollte so viel grünen Strom erzeugen, wie sie selbst verbraucht. Vor über zehn Jahren sei das erreicht worden und werde seitdem kontinuierlich ausgebaut. Im Landkreis Alzey-Worms sollen demnächst in Biebelnheim und Gabsheim weitere Anlagen mit „Riesen-Rädern“ entstehen.