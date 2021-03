per Mail teilen

Die Stadt Bad Kreuznach wird in den Osterferien erneut drei Spielstraßen auf Zeit einrichten. Nach Angaben der Stadt werden die Straßen in verschiedenen Wohngebieten für den Fahrzeugverkehr gesperrt, damit Kinder und Jugendliche dort während der Corona-Pandemie gefahrlos spielen können. Auch in den Sommerferien vergangenen Jahres hatte Bad Kreuznach zusätzliche Spielstraßen eingerichtet. Sie waren bei einigen Anwohnern umstritten. Die Stadt dagegen spricht von überwiegend positiven Rückmeldungen. Deshalb wolle sie die Spielstraßen auf Zeit erneut anbieten.