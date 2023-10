Taucher holen Schrott aus dem Mainzer Winterhafen

per Mail teilen

Taucher suchen derzeit im Winterhafen in Mainz nach Gegenständen. Da das Hafenbecken nicht mehr tief genug ist, soll es ausgebaggert werden. Vorher müssen aber Schrott und Müll geborgen werden.

Meter für Meter durchsuchen Industrietaucher das Hafenbecken. Es sei wie eine Müllhalde, erzählt Niko Prosch, einer der Taucher. Zusammen mit einem Kollegen ist er im Hafenbecken unterwegs und hat dabei auch schon Überreste von Weltkriegsmunition entdeckt.

Gestern habe ich eine Panzergranate gefunden, die war tatsächlich direkt an der Brücke und wurde dann vom Kampfmittelräumdienst entfernt.

Ansonsten haben die Taucher seit Beginn der Woche schon ein Fahrrad, einen Einkaufswagen, jede Menge Müll und Metallschrott sowie ein Straßenschild gefunden.

Manchmal sei es gar nicht so einfach, die Schrottteile zu bergen, denn zum Teil liegen sie schon seit Jahrzehnten im Hafenbecken und sind tief im Schlamm vergraben. Am Mittwoch musste Niko Prosch mit Hilfe einer Seilwinde eine Metallstange heraufziehen, die er am Tag zuvor aufgespürt hatte.

Unter anderem haben die Taucher schon ein Fahrrad, einen Einkaufswagen und ein Straßenschild aus dem Hafenbecken des Mainzer Winterhafens geholt. SWR

Mit Blei und Weste in den Rhein

Mit Blei an den Beinen, einer über 50 Kilogramm schweren Weste und Sauerstoffflasche ausgestattet, lässt er sich ins Wasser fallen. Dann sieht Niko Prosch durch den aufgewirbelten Schlamm fast nichts mehr. "Man muss immer etwas über dem Boden schweben und alles ertasten."

Unter Wasser befestigt der Taucher die Winde an einem gefundenen Gegenstand, dann wird gezogen. Zum Vorschein kommt diesmal ein etwa zwei Meter langes Stück einer Reling.

Nach den Tauchern kommt der Kampfmittelräumdienst

Noch mindestens 20 Tage sind die Taucher im Winterhafen beschäftigt. Danach kommt der Kampfmittelräumdienst, um nach Minen zu suchen.

Und dann kann die eigentliche Arbeit beginnen: das Ausbaggern. Der Boden des Winterhafens ist nach Angaben des Mainzer Wirtschaftsbetriebs mit so viel Schlamm bedeckt, dass die Boote bei Niedrigwasser aufsetzen.

Niko Prosch taucht im Hafenbecken des Mainzer Winterhafens nach Müll - erst dann kann es ausgebaggert werden. SWR

Algenteppiche im Winterhafen

Durch den fehlenden Regen ist der Wasserstand im Winterhafen Mainz derart gesunken, dass die Sportboote und Yachten an ihren Liegeplätzen praktisch auf dem Grund stehen. Die Wasseroberfläche ist von grünen Algenteppichen bedeckt. Inzwischen riecht es rund um den Winterhafen modrig nach Brackwasser. Das stört nicht nur Spaziergänger, Jogger oder Fahrradfahrer, sondern auch Anwohnerinnen und Anwohner.