Pendler in Mainz, Rheinhessen und Wiesbaden brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Auf mehreren Bahnstrecken fallen Züge aus, einige Abschnitte sind komplett gesperrt.

Betroffen sind die Bahnstrecken von Mainz und Wiesbaden nach Frankfurt und von Bingen/ Ingelheim nach Mainz. Unter anderem sind die Verbindungen in Richtung Frankfurter Flughafen massiv eingeschränkt. Grund sind Bauarbeiten. Fahrgastverbände äußern deutliche Kritik an der Bahn. Hier ein Überblick über die Behinderungen.

Mainz/ Wiesbaden - Frankfurt

Bingen/ Ingelheim - Mainz

Mainz - Mannheim

Informationen der Bahn

Kritik von Fahrgastverbänden

Ab Samstag, 3. Mai, gibt es erhebliche Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Frankfurt Flughafen/Rüsselsheim. Bis zum 22. Mai entfallen dort fast alle Züge der Linien RE4/ RE14 zwischen Mainz und Frankfurt wegen Containerarbeiten und Weichenerneuerungen .

Die S-Bahnen der Linien S8 und S9 fallen ebenfalls an allen Tagen vollständig zwischen Wiesbaden und Kelsterbach/Frankfurt-Flughafen aus. Stattdessen fahren Busse als Schienenersatzverkehr. Und auf der Linie RE2 entfallen außerdem ab dem 5. Mai alle Haltepunkte zwischen Ingelheim und dem Frankfurter Flughafen.

Schon von Freitag, 2. Mai, bis einschließlich Freitag, 9. Mai, kommt es außerdem auf der gesamten Strecke zwischen Mainz und Koblenz zu Zugausfällen der Linie RB 26 (Trans Regio). Auch werden dort nicht alle Haltepunkte angefahren. In diesem Zeitraum wird es auf wechselnden Teilabschnitten Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Reisende müssen sich also auf deutlich längere Fahrtzeiten einstellen.

An den Wochenenden vom 2. bis 5. Mai und vom 9. bis 12. Mai wird die Bahnstrecke zwischen Ingelheim und Mainz komplett gesperrt. In der Folge entfallen sämtliche Fahrten der RB 26 zwischen Ingelheim und dem Mainzer Hauptbahnhof. Auch hier werden stattdessen Busse eingesetzt.

Vom 9. Mai bis 13. Juni wird dann in den Nachtstunden die Bahnstrecke zwischen Bingen und Koblenz komplett gesperrt sein. Tagsüber fährt die RB 26 zu veränderten Zeiten.

Ab Montag, 05. Mai, fallen außerdem mehrere Monate lang Regionalzüge zwischen Mainz und Mannheim aus. Grund dafür ist laut der Deutschen Bahn ein Personalmangel im Stellwerk Ludwigshafen. Dort fehlen zum wiederholten Mal Fahrdienstleister.

Betroffen sind fast alle Fahrten der RE 14. Diese Linie fällt zwischen Mainz und Frankfurt derzeit ohnehin wegen Baumaßnahmen aus. Fahrgäste werden gebeten, auf die RE4 und die S6 auszuweichen.

Hier gibt es Informationen der Bahn

Zu allen betroffenen Linien bitten die Verkehrsgesellschaften die Fahrgäste, sich rechtzeitig über Sperrungen und veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten zu informieren und entsprechend mehr Zeit einzuplanen.

Detaillierte Auskünfte gibt es auf den Aushangtafeln in den Bahnhöfen, auf der Homepage der Bahn , der Mittelrheinbahn und unter der 24h-Service Nummer: 0261 -98887070.

Massive Kritik von Fahrgastverbänden

Heftige Kritik kommt von den Fahrgastverbänden Verkehrsclub Deutschland, dem Verband Pro Bahn und dem ÖPNV-Verein Rheinhessen. Die Deutsche Bahn habe die Verbindungen zwischen den Städten Mainz, Wiesbaden und Frankfurt quasi komplett gekappt - und das ohne Vorwarnung oder Rücksicht auf die Bahnreisenden.

Auch Veranstaltungen wie der Gutenberg-Marathon in Mainz am Sonntagvormittag sowie das Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 am Sonntagabend würden darunter leiden.

Auch Mobilitätsministerin Eder sauer

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) übte in einem Statement Kritik. "Wir werden das scheibchenweise Abhängen von Rheinland-Pfalz durch die Bahn nicht akzeptieren." Die heute vorgelegten Informationen zu den Einschränkungen seien vor allem auch in der Kurzfristigkeit überraschend.

Diese Art der Kommunikation und die erheblichen Auswirkungen auf die Fahrgäste nicht nur in der Landeshauptstadt Mainz sind unerträglich.

Neben den seit Wochen bestehenden Problemen der Deutschen Bahn AG im Baustellen-Management auf der linken Rheinstrecke und den neuerlichen erheblichen Beeinträchtigungen durch das unterbesetzte Stellwerk in Ludwigshafen bis Oktober 2025 sei die zusätzliche Betriebseinschränkung ein neuerlicher Tiefpunkt im Auftritt des DB-Konzerns, so Eder. "Ich werde mich in den kommenden Tagen direkt mit einem Schreiben an die DB-Konzernspitze in Berlin wenden und eine Aufklärung zur aktuellen Gemengelage bei der DB einfordern."